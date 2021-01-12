Бродский раскритиковал украинский бизнес за нежелание использовать кассовые аппараты

Роман Груша Экономика 10:49, 12.01.2021 Обновлено: 11:02, 12.01.2021

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский назвал коррупцией нежелание бизнеса использовать кассовые аппараты и честно уплачивать налоги.

"В воюющей стране, умирающей, в которой падает рождаемость, уезжает население – мы не собираем налоги справедливо и честно? Неуплата налогов – это коррупция", – заявил Бродский в интервью для программы "Vласть vs Vлащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, в законодательстве ничего не меняется по ставкам и правилам, только вводится учет.

"Кассовые аппараты они не хотят ставить? Уважаемые господа, вам же не меняют законодательство – просто учет будут вести честно. Кэшбек они не хотят. Почему? Потому что они обманывают. И не государство – врачей, наших пенсионеров, учителей, медицину, армию, полицию", – резюмировал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября монобольшинство Верховной Рады во второй раз провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

В тот же день в центре Киева возникли потасовки участников акций протеста с полицией. У здания Кабинета министров протестовали предприниматели и представители бизнеса "Кабмин на карантин!", а возле Верховной Рады протестовали предприниматели с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Миллиардные "схемы Фукса" могут оставить Киев без метро. Остановит ли суд грабеж?

Гиркин признал, что Россия превратила Донбасс в "помойную яму". Видео

Лидер "слуг" с Занзибара пообещал спасти украинцев от дорогого газа

В Черновцах полиция ворвалась в ресторан, который не закрылся на локдаун. Видео

Розенко: даже Албания начала вакцинацию против COVID-19, а украинцы прикладывают подорожник