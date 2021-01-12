Бродский раскритиковал украинский бизнес за нежелание использовать кассовые аппараты

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский назвал коррупцией нежелание бизнеса использовать кассовые аппараты и честно уплачивать налоги.

"В воюющей стране, умирающей, в которой падает рождаемость, уезжает население – мы не собираем налоги справедливо и честно? Неуплата налогов – это коррупция", – заявил Бродский в интервью для программы "Vласть vs Vлащенко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, в законодательстве ничего не меняется по ставкам и правилам, только вводится учет.

"Кассовые аппараты они не хотят ставить? Уважаемые господа, вам же не меняют законодательство – просто учет будут вести честно. Кэшбек они не хотят. Почему? Потому что они обманывают. И не государство – врачей, наших пенсионеров, учителей, медицину, армию, полицию", – резюмировал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября монобольшинство Верховной Рады во второй раз провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

В тот же день в центре Киева возникли потасовки участников акций протеста с полицией. У здания Кабинета министров протестовали предприниматели и представители бизнеса "Кабмин на карантин!", а возле Верховной Рады протестовали предприниматели с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.