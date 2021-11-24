Британский регулятор может аннулировать 'зеленые' облигации 'Укрэнерго' на $825 млн, – Омельченко

Нецелевое использование средств "зеленых" еврооблигаций "Укрэнерго" дает основания британскому регулятору Financial Conduct Authority (GB) аннулировать ценные бумаги, что приведет к прямым убыткам государственного бюджета, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"У меня создается такое впечатление, что с самого начала затевалась схема по покрытию сделок НАЭК "Энергоатом". Почувствуйте красоту игры, когда эти сделки покрываются средствами ЕБРР для зеленых…. Подтвержденный факт использования хотя бы 1 грн этих средств не на погашение долга перед производителями из возобновляемых источников дает основания британскому регулятору Financial Conduct Authority (GB) аннулировать ценные бумаги", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

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По словам Омельченко, аннулирование выпуска ценных бумаг может привести к тому, что западные фонды и банки потребуют возвращения их 825 млн долларов. "Поскольку зеленые еврооблигации привлечены под государственные гарантии, отвечать за возврат средств будет Министерство финансов. То есть это прямой ущерб государственному бюджету".

Более того, как объяснил эксперт, технический дефолт по еврооблигациям может лишить возможности для украинских государственных компаний в дальнейшем привлекать финансирование из-за границы.

"В первую очередь это ударит по Нафтогазу, недавно анонсировавшему выход на рынок внешних заимствований и по Укрзализныце, которая крайне нуждается в рефинансировании своих долговых обязательств. Простыми словами, любая попытка изменить целевое назначение средств может критически усложнить для Украины выход на рынок европейских облигаций", - отметил Омельченко.

Следовательно, авантюра со списанием этих средств в пользу Энергоатома или других государственных компаний обернется финансовой проблемой для Министерства финансов и для ключевых государственных компаний. Более того, эксперт подчеркнул, что если британский Financial Conduct Authority заподозрит, что правительство Украины изначально планировало использовать средства "зеленых" облигаций не на проекты возобновляемой энергетики, это будет воспринято как мошенничество со всеми уголовными последствиями для ответственных лиц.