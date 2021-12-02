Британские юристы вовлекли ЕБРР в разбирательства по поводу блокирования средств 'евробондов'

ЕБРР, как один из инвесторов в еврооблигации для выплат в секторе ВИЭ Украины, будет разбираться с причинами блокирования на счетах ГП "Гарантированный покупатель" 3 млрд грн, которое госпредприятие не выплатило компании "ДТЭК".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письма юрфирмы Seladore Legal на ЕБРР, где напоминается, что ЕБРР был основным инвестором в еврооблигации.

"ЕБРР был основным подписчиком этой облигации, и перед ним и другими инвесторами были взяты обязательства, обеспечивающие использование поступлений от облигации для погашения причитающихся долгов (в секторе ВИЭ, - ред.). Однако, несмотря на это, теперь выясняется, что "ГарПок", "Укрэнерго" и другие организации действовали сообща, чтобы помешать осуществлению платежей нашему клиенту", - говорится в письме.

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Юристы, представляя интересы ДТЭК, обратились к ЕБРР с просьбой предоставить всю информацию и документы, чтобы обеспечить правовую защиту своего клиента от действий "Гарпока", "Укрэнерго" и других лиц, которые незаконно вступили в сговор против компании, чтобы лишить ее права на получение оплаты.

Кроме того, сообщается, что в своем отчете совета директоров от 25 ноября 2021 года ЕБРР ясно дал понять, что он заключил рамочное соглашение с "Укрэнерго", и что цель облигаций для "Укрэнерго" заключалась в том, чтобы "позволить компании направить поступления [от облигаций] на погашение задолженности по платежам, накопленные в течение 2020 и 2021 годов для производителей возобновляемой энергии".

"И это должно было быть сделано на пропорциональной основе. Таким образом, чтобы все соответствующие производители, включая нашего клиента, получали платежи", - подчеркивается в письме.

Юристы отмечают, что подписка ЕБРР как "якорного инвестора" на сумму 75 млн долларов, несомненно, сильно повлияла на то, чтобы другие инвестировали в облигации "Укрэнерго". При этом платежи были остановлены исключительно в адрес компании "ДТЭК".

"Решения были приняты совместно с другими государственными органами и являлись актом вопиющей дискриминации, преднамеренно нацеленной на нашего клиента в скрытых политических целях, не связанных с задолженностью перед нашим клиентом", - говорится в письме юристов.

Они также указывают, что на бывшего директора "Гарпока" Константина Петриковца украинское правительство оказало давление, чтобы оно не производило выплаты именно компании "ДТЭК", и что впоследствии он был уволен со своей должности.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.