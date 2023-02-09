Благодаря зеленой энергетике днем гораздо меньше отключений, – Герус

В Украине днем наблюдается отсутствие дефицита энергогенерирующих мощностей и уменьшение отключений благодаря тому, что в солнечные дни сейчас активно генерируют электроэнергию солнечные электростанции, заявил глава парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

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"Сегодня есть немного солнечной погоды, работают солнечные электростанции (СЭС) и, как следствие, днем практически нет дефицита генерации. Соответственно в большинстве регионов Украины днем ограничения в подаче электроэнергии не применяются", - сказал Герус.

При этом он уточнил, что ограничения применяются только в тех регионах, где есть проблемы с сетями и подстанциями (сетевые ограничения), а именно: г. Одесса и частично Одесская обл., г. Киев и частично Киевская обл., Житомирская обл.

"Днем, когда работают солнечные электростанции, имеем отсутствие дефицита, а в часы вечернего пикового потребления - уже снова дефицит. Поэтому помним об экономном и ответственном потреблении электроэнергии с 17.00 до 22.00", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось, генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев заявлял, что Одесская область, которая сейчас живет в условиях проблем с энергоснабжением, в некоторые периоды времени получает электроэнергию благодаря возобновляемым источникам энергии в области.

Поэтому, по его мнению, необходимо предоставить приоритет развитию "зеленой" генерации.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина в 2023 году намерена ввести в эксплуатацию 500 МВт новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.