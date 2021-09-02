Благодаря металлургии могут развиваться еще 4-5 отраслей экономики Украины, – эксперт

Металлургическая отрасль в Украине создает сотни тысяч новых рабочих мест и обеспечивает приток валюты в страну. Кроме того, она позволяет развиваться еще 4-5 отраслям экономики.

Как отметил политолог Николай Давидюк, именно металлургия помогает стране наполнять бюджет, говорится в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Исторически так сложилось еще со времен Союза. Это (металлургия. – Ред.) та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Ну и понятно, что создает большое количество – сотни тысяч – рабочих мест граждан, которые задействованы в этой области. Ну и тоже важно, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет за собой развивать еще 4-5 отраслей экономики", – уточнил эксперт.

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Такая динамика и показатели дают уверенность в выполнении заложенных в главной смете маяков, говорится в сюжете. А главное – Украина сможет безболезненно рассчитаться с долгами, уверены эксперты. Ведь только в сентябре правительству на это понадобится больше 100 млрд, а к концу года – более 250 млрд грн.

Отметим, что, например, горно-металлургическая компания "Метинвест" в I полугодии уплатила в бюджет Украины более 500 млн долларов налогов и сборов. Это уже традиционно подчеркнуло ее статус – лидера среди частных компаний по объемам налоговых отчислений.