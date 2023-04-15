Благодаря экспорту электроэнергии 'Укрэнерго' получит средства на выплату долгов 'зеленой' генерации, – Тынный

Поступления "Укрэнерго" от продажи на экспорт электроэнергии позволят компании получить финансовые ресурсы на выплату долгов предприятиям возобновляемой энергетики, сообщил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Видео дня

"Возможность экспорта улучшит ситуацию для всех, и для зеленой, и для традиционной энергетики. Чем больше плата за пересечение, тем больше денег получит "Укрэнерго", которая из этих денег в том числе заплатит и возобновляемой энергетике", – сказал Тынный.

По его словам, соответствующие выплаты со стороны "Укрэнерго" могут частично нивелировать проблему недостаточного размера тарифа на передачу, из-за которого компания не может полностью рассчитаться за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников. При этом он сообщил, что улучшить финансовую ситуацию предприятий зеленой энергетики может начать экспорт электроэнергии со стороны ГП "Гарантированный покупатель" вместе с введением в Украине гарантий происхождения на электроэнергию, что увеличит спрос именно на украинскую "зеленую" электроэнергию.

"Было бы очень здорово, если бы эту электроэнергию можно было экспортировать", – добавил инвестор.

Напомним, 12 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии. Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 15,3 млрд грн. При этом уровень недоплаты "Гарпока" предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года – более 35%.