Бизнесу в Украине нужен четкий план экомодернизации – письмо UBTA к премьеру

Центр экономического восстановления (ЦЕВ) и Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) обратились к правительству с просьбой начать разработку дорожной карты на выполнение заявленных обязательств НОП-2 Украина – напомним, согласно проекту, Украина к 2030 году обязалась снизить выбросы на 65% от уровня 1991 года. В ЕС цели меньше: там собираются снизить выбросы на 55%.

"Реализация столь значительной климатической амбиции Украины в размере 35% от выбросов 1990 года, требует детального планирования. Поэтому мы обратились к правительству с просьбой инициировать разработку соответствующей дорожной карты на базе межведомственной рабочей группы с привлечением экспертов UBTA и ЦЕВ для подготовки качественного документа", – заявили в ЦЕВ.

Эта цель является огромным риском для международной репутации Украины и торговых возможностей в случае ее недостижения, предупреждают в ЦЕВ. Но она не будет достигнута, если не будут разработаны механизмы финансирования программы.

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"Сейчас как у государства, так и у бизнеса, отсутствует четкое понимание источников финансирования мероприятий по декарбонизации и социально-экономическим последствиям зеленой трансформации. Это может привести к невыполнению цели или негативным последствиям для благосостояния граждан", – говорится в письме правительства.

В ЦЕВ отметили, что украинское правительство учло позицию и предостережения бизнеса по развитию экономики. Поэтому обновленная версия НСП-2 Парижского Соглашения зафиксировала амбициозность цели, однако уравновесила ее соответствующими условиями, предложив реалистичный горизонт 37-42% от уровня 1990 года в случае, если страна не выполнит необходимые меры. Обнародованными встречными ожиданиями Украины, реализация которых станет предпосылкой выполнения амбициозного уровня НСП-2 государством, являются:

интеграция объединенной энергетической системы Украины в энергосистему континентальной Европы;

сохранение атомной генерации в объеме не меньшем, чем 50%, учитывая необходимость строительства новых энергоблоков;

сохранение транзита природного газа через территорию Украины в объеме 40-55 млрд м куб в год и недопущение завершения проекта "Северного Потока – 2" как такового, что представляет угрозу энергетической безопасности Украины;

преодоление энергетической бедности;

полномасштабная реализация программы трансформации угольных регионов;

урегулирование военного конфликта с Российской Федерацией.

"UBTA и ЦЕВ поддержали позицию правительства относительно заявленных предпосылок относительно доступа Украины к экологическим финансам, сохранения и улучшения доступа к ключевым международным партнерам, соблюдение постоянной и последовательной политики и отсутствие ограничений, которые являются важными экономическими предпосылками достижения заявленных климатических амбиций", – указано в письме к Денису Шмыгалю, премьер-министру Украины, от 5 августа 2021 года.

На этапе формирования Второго национально определенного взноса (НОВ-2) Украины в Парижское климатическое соглашение. UBTA и ЦЕВ провели исследование и предоставили правительству "Отчет по определению Второго национального определенного взноса Украины в Парижское климатическое соглашение". В Отчете определены три сценария реализации целей с просчетом необходимых инвестиций на их выполнение, детализированные показатели по всем отраслевым направлениям и предложены меры по реализации целей.

Напомним, ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.