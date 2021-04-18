Биткоин упал к минимуму за месяц: сколько предлагают

Биткоин в воскресенье, 18 апреля, подешевел, опустившись до минимума за день в $ 50 931,30.

Такая статистика на CoinMarketCaр. Отмечается, что в последний раз биткоин опускался 25 марта.

Сейчас по данным одной бирже он опустился до $ 50 931,30. А по данным Coindesk, 18 апреля биткоин дешевел до $ 52 148,98. Эта цифра стала наименьшей за последний месяц.

По данным CoinMarketCap, в полдень он стоил около $ 55 000, что означает падение на 12%. CoinDesk оценивал темпы снижения биткоина в полдень воскресенья примерно в 11%.

Как сообщал OBOZREVATEL :