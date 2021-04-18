Биткоин упал к минимуму за месяц: сколько предлагают
Биткоин в воскресенье, 18 апреля, подешевел, опустившись до минимума за день в $ 50 931,30.
Такая статистика на CoinMarketCaр. Отмечается, что в последний раз биткоин опускался 25 марта.
Сейчас по данным одной бирже он опустился до $ 50 931,30. А по данным Coindesk, 18 апреля биткоин дешевел до $ 52 148,98. Эта цифра стала наименьшей за последний месяц.
По данным CoinMarketCap, в полдень он стоил около $ 55 000, что означает падение на 12%. CoinDesk оценивал темпы снижения биткоина в полдень воскресенья примерно в 11%.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Биткоин 14 апреля впервые достиг отметки в $ 64 тыс., Установив новый исторический максимум.
JPMorgan прогнозирует, что биткоин может получить долгосрочную цену в $ 130 тыс., если его волатильность (резкие изменения курса) продолжит снижаться. Так, биткоин становится все более привлекательным для организаций, которые диверсифицируют портфели (инвестируют в различные активы).
Инвестор-миллиардер Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates с оборотом $ 150 млрд, заявил, что существует "большая вероятность" того, что биткоин может быть объявлено вне закона.