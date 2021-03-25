Без финансирования Нацплана по выбросам Украина потеряет самые эффективные блоки ТЭС в 2023 году – "Донбассэнерго"

Кабинет министров Украины должен найти источники финансирования для выполнения требований Нацплана по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины, чтобы избежать дефицита энергомощностей в 2023 году.

Об этом заявил коммерческий директор компании "Донбассэнерго" Олег Ларионов.

"Согласно Нацплану по сокращению выбросов, с 2023 года самые эффективные блоки должны будут выведены из работы. И, на мой личный взгляд и всех энергетиков, это категорически неправильно и надо пересмотреть данные постановы Кабинета министров, с целью грамотной реструктуризации и поиска финансирования данных мероприятий", – сказал Ларионов.

По его словам, в Европе этот период экомодернизации энергетических предприятий, которые работают на угле, занимал порядка 20 лет и деньги выделялись за счет потребителей.

"А у нас это решили сделать за 3-4 года без какой-то финансовой поддержки", – возмутился представитель "Донбассэнерго".

Ранее в госкомпании "Центрэнерго" заявили, что Украина потеряет возможность эксплуатировать 11 угольных энергоблоков теплоэлектростанций с 1 января 2023 из-за невыполнения НПСВ, поскольку для экологической модернизации этих мощностей нет источника финансирования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому екомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года. Со своей стороны заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов. В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблоки, если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций – это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы необходимо более 4,1 млрд евро.

Со своей стороны народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что выполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по экомодернизаций. Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно скорее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.