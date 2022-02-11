'Азовсталь' получил сертификат качества для поставок продукции в Британию

Меткомбинат "Азовсталь" группы "Метинвест" подтвердил качество своего листового проката и получил сертификат UKAS. Теперь предприятие может поставлять эту продукцию в Великобританию и Северную Ирландию.

Аудит проводил мировой лидер в сфере инспекции, экспертизы и сертификации "SGS Украина", сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Аудиторы проверили роботу девяти подразделений "Азовстали" - от поставки сырья до получения готового проката. Они ознакомились, как на меткомбинате контролируют качество сырья и металлопроката, а также проверили документацию.

Как объяснили на предприятии, после выхода Британии из ЕС меткобинату вновь нужно было подтвердить качество своей продукции для дальнейших поставок.

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Аудиторы подтвердили высокое качество металлопродукции "Азовстали" - меткомбинат получил сертификат UKAS английского офиса SGS на производство толстолистовой продукции, он действителен два года.

После получения сертификата "Азовсталь" продолжит поставки металлопродукции в Британию и Северную Ирландию.

"Сертификация такого уровня позволит предприятию упрочнить свои позиции на мировом рынке металлопродукции и удовлетворить повышенные требования заказчиков к качеству проката", – заявил директор по технологии и качеству меткомбината "Азовсталь" Дмитрий Зотов.

Как сообщалось, "Метинвест" улучшил экологический рейтинг и сохранил позицию в топ-10 мировых металлургических компаний согласно оценке агентства Sustainalytics в сфере ESG.

Агентство Sustainalytics отметило ответственный подход группы "Метинвест" к выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод, утилизации отходов и использованию ресурсов