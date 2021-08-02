Австрийская Stork International GmbH заявила о попытках дискредитации компании в СМИ

Австрийская компания Stork International GmbH заявила, что ее безосновательно пытаются дискредитировать в украинских СМИ. По мнению руководства компании, это может быть связно с попытками устранить с украинского рынка крупных трейдеров, представляющих интересы азиатских потребителей продукции украинского ГМК, а также сделать сырьевой экспорт из Украины менее прозрачным и независимым от коррупции, пишет "Интерфакс - Украина".

Об этом говорится в официальном заявлении Stork International GmbH. В нем говорится, что обвинения относительно занижения цены контрактов, работы на российский ОПК и теневых поставок титанового сырья в Крым – не соответствуют действительности.

Там объяснили, что Stork International GmbH входит в австрийскую группу компаний "Stork Holding GmbH", которая существует уже около 30 лет и является крупнейшим в мире производителем лигатуры для титановой отрасли.

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Кроме того, группа, как сказано в заявлении, один из лидеров в производстве специальных сплавов и ферросплавов, торговле минеральным сырьем, химической продукцией, титановыми сплавами, металлургическим горным и энергетическим оборудованием.

"Наш авторитет и позиции на мировом рынке – несовместимы с любыми видами рискованной и непрозрачной деятельности", – утверждают представители компании.

Там также обратили внимание на то, что более 20 лет сотрудничают с крупными украинскими индустриальными предприятиями, такими как "Иршанский ГМК", "Вольногорский ГОК", "Запорожский ТМК".

"Это свидетельствует о нашей добропорядочности и надежности в качестве партнеров. Любые инсинуации по поводу нерыночных цен наших контрактов являются беспочвенными, носят дилетантский характер и не подкреплены никакими содержательными аргументами", – заявили в Stork International GmbH.

В компании подчеркнули, что не поставляют продукцию на территорию Крыма, не работают в ОПК России, не являются фигурантами санкционных и антикоррупционных расследований. К тому же, к роботе компании нет претензий со стороны украинских или иностранных правоохранительных и судебных органов.

"Все наши поставки абсолютно легальны и прозрачны, а странами назначения наших грузов являются Китай, Индия и Япония, что легко отследить по номерам грузов на сайтах компаний-перевозчиков. Для этого достаточно указать номер контейнера или коносамента онлайн в поиске по конкретной контейнерной линии и получить подробную информацию о местоположении и порте выгрузки с датами", – сказано в письме.

Утверждение СМИ о том, что титаносодержащее сырье может поставляться из Украины в Крым и РФ "через трейдеров в Китае" в компании назвали "демонстрацией вопиющей некомпетентности в вопросах экономики и географии со стороны авторов подобных материалов".

"Единственное что вызывает наше реальное беспокойство, так это то, что при фабриковании подобных информационных "сенсаций", тенденциозно и выборочно используется информация и копии документов хозяйственно-экономической деятельности предприятий, которые являются конфиденциальными и доступ к которым имеют сотрудники украинских правоохранительных органов. Такая позиция отдельных представителей правоохранительных институций дискредитирует Украину и противоречит антикоррупционному курсу нынешней украинской власти", – заверили в компании.

В письме также говорится, что, по мнению компании, экономическая стратегия президента Украины Владимира Зеленского и экспортная программа нового менеджмента ОГХК, основанные на укреплении экономических связей между Украиной и странами Азии, являются стратегически выгодными и экономически безальтернативными.

"Мы приветствуем шаги украинской власти в этом направлении и готовы приложить максимум усилий для укрепления новых направлений украинской промышленной кооперации", – говорится в заявлении.