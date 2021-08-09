Аудитор предупредил Украину о последствиях снижения тарифов на ток для населения

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Тарифы на электроэнергию для населения должны быть установлены на экономически обоснованном уровне

Тарифы на электроэнергию для населения должны быть установлены на экономически обоснованном уровне для стимулирования инвестиций.

Об этом говорится в рекомендациях международной аудиторской компании E&Y по стимулированию развития экономики, выполненных по заказу Кабинета Министров Украины.

"В Украине тарифы на электроэнергию для населения установлены в размере 1,68 грн / кВт-час, что намного ниже по сравнению с ценами для промышленных потребителей и ниже экономически обоснованного уровня", – говорится в отчете.

По рекомендациям E&Y, перевод цен для домохозяйств на рыночный уровень повысит конкурентоспособность отечественной экономики в целом как на местном, так и на международных рынках.

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Напомним, вопреки рекомендациям E&Y, подготовленным по заказу самого Кабмина, Министерство энергетики предложило наоборот уменьшить тарифы для населения на 24 коп./КВт-ч, что приведет к уменьшению платежек для большинства населения в среднем на 20-30 грн.

Уменьшить тарифы предлагается за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонта электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.