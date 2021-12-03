Арахамия признал, что угрозы ОГП Ахметову имеют политический контекст

Лидер президентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия публично признал, что угрозы владельцу телеканалов "Украина" и "Украина24" бизнесмену Ринату Ахметову от генерального прокуратора Ирины Венедиктовой имеют сугубо политический контекст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии.

"Мне кажется не нужно генеральному прокурору заниматься политикой... Я не юрист, чтобы классифицировать это каким-то образом, но я считаю это политический месседж, мне кажется, что генпрокурор не должен делать политических месседжей", - заявил Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

Напомним, накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook заявила, что Офис генпрокурора "не останется в стороне" и вмешается в "общественно-политический шторм". В этой связи она анонсировала 200 уголовных производство в отношении владельца телеканалов "Украина" и "Украина24" Рината Ахметова.

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Со слов Венедиктовой, поводом для этого стал просмотр телеканалов, на которых критикуют действующую власть.