Зеленский ввел в действие указ СНБО по энергетики: что изменится

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 35/2021, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности". Документ должен обеспечить нормализацию мощности, безопасность в сфере атомной энергетике.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства. Что в документе:

Кабмин в течение месяца должен подать в Раду законопроект о регуляции мощности во время ввода объектов возобновляемых источников энергии;

до 1 июля должны показать новый проект закона об Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами;

Кабмин должен сопроводить законопроект об охране Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов;

власти должны принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлив;

до 1 апреля должны разработать инструменты стимулирования предприятий, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, к установке системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии.

"В документе также подчеркивается необходимость обеспечения финансирования и реализации в полном объеме Государственной целевой экологической программы первоочередных мероприятий приведения в безопасное состояние объектов и площадки бывшего уранового производства производственного объединения "Приднепровский химический завод" на 2019-2023 годы", – говорится в сообщении.

Нормы радиационной безопасности Украины и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности Украины должны быть согласованы с Законом "О защите человека от влияния ионизирующего излучения", нормами безопасности МАГАТЭ и рекомендациями Международной комиссии по радиологической защите.

Как ранее писал OBOZREVATEL, чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.