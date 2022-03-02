Зеленский поговорил с премьером Великобритании: договорились нанести очередной санкционный удар по России

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию в Украине. Обе стороны пришли к согласию: санкцию против России должны расширить.

О результатах своих переговоров на своих официальных аккаунтах в twitter сообщили премьер Великобритании и президент Украины. Агентство Reuters получило официальный комментарий.

"Премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что сегодня Великобритания собирает членов Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обеспечить максимально решительное осуждение России на сегодняшней дневной встрече ООН в Нью-Йорке", – добавил представитель правительства Великобритании.

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Отметим, ЕС, США и их сторонники ввели масштабные санкции против России. Единственный сектор, который наименее значительно пострадал от санкций – энергетический сектор. Однако президент Джо Байден анонсировал "нефтяное эмбарго" против России.

Это может стать окончательным сокрушительным ударом по российской экономике. Заплатят за это все россияне, которые вынуждены будут в разы больше тратить и в разы меньше зарабатывать. К примеру, ставки по банковским кредитам уже взлетели в РФ до двух раз.