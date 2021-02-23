Зеленский подписал скандальный закон о снижении НДС для "избранных" аграриев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1115-ІХ, который снизит НДС с 20 до 14% для отдельных аграриев. Это приведет к потерям бюджета и созданию неравных условий внутри сферы.

О том, что документ подписан, сообщили на официальном сайте главы государства. "Документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, сурепицы или рапса, подсолнечника и других масличных культур", – говорится в сообщении на сайте президента.

Против законопроекта выступила крупнейшая профильная ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса". Не поддержал документ и глава финансового комитета Даниил Гетманцев. Несмотря на это, депутатская группа "Довіра", которую связывают с олигархом Андреем Веревским, часть "слуг народа" и еще ряд депутатов приняли губительное для украинского бюджета решение.

Документ не только приведет к падению доходов бюджета, но и создаст неравные условия для аграриев внутри страны.

создаст преференции для отдельных крупных латифундистов, главный из которых Андрей Веревский (группа "Кернел");

бюджет из-за снижения НДС потеряет около 16 млрд грн;

ряд народных депутатов, вероятно, поддержали законопроект в результате влияния со стороны Веревского;

из-за введение такого закона власть фактически признает свое сотрудничество с аграрным олигархом, тем самым подрывая к себе доверие.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.