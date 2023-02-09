Зеленский напомнил Орбану, кто защищает сверхважный для Венгрии нефтепровод "Дружба", – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского Союза в Брюсселе напомнил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод "Дружба". По этой "трубе" Венгрия все еще получает нефть из России, других способов покупать сырье правительство Орбана не нашло.

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Об этом сообщил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. "Владимир Зеленский напомнил Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, по которому Венгрия получает нефтепродукты", – написал Ермак.

Также, по его словам, Зеленский призвал ЕС ввести санкции против "Росатома", который активно участвует в оккупации крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. "Вопрос использования замороженных активов россиян в интересах Украины также на повестке дня", – добавил глава ОП.

Нефтепровод "Дружба" стал исключением из европейского эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. На этом настаивала именно Венгрия. Правительство Орбана грозилось заблокировать нефтяные санкции против РФ, если ему не позволят и дальше получать сырье из страны-агрессора.

При этом еще в ноябре во время одной из массированных ракетных атак со стороны России "Дружбу" пришлось остановить. Одна из ракет попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на беларуско-украинской границе, которая отвечает за бесперебойную работу нефтепровода.

Насосы на "Дружбе" перестали работать, прокачка нефти в Венгрию временно прекратилась. А Орбану пришлось созывать заседание Совета обороны из-за остановки трубопровода.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в беларуский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 9 февраля выступил перед депутатами Европарламента. В своей речи глава государства поблагодарил ЕС за беспрецедентную военную помощь для отражения российской агрессии и освобождения суверенной территории Украины.