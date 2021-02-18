Меня всегда поражало, как много слаженной работы нужно для воплощения настоящих стратегических изменений. Мало просто объявить курс на изменения, определить стратегические цели, утвердить концепцию. Надо еще объединить усилия многих людей в команде: юристов, менеджеров, аудиторов, финансистов, коммуникационников. Сегодня несколько команд таких профессионалов объединились, чтобы завершить важную реформу, которая касается финансовых услуг.

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Так, у Верховній Раді України нарешті зареєстровано проєкт Закону №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Цього документу суспільство чекало два десятиліття, адже прийнятий ще 2001 року відповідний закон комплексно не переглядався. Тепер ми зможемо мати єдині базові підходи до регулювання і нагляду за всіма учасниками фінансового ринку, а не тільки банківського. Захист прав споживачів також у фокусі законопроєкту.

Новий закон передбачає багато сучасних новацій. Серед них — нагляд за ринковою поведінкою, введення ризик-орієнтованого підходу до нагляду фінустанов залежно від розміру, значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи. Також вводиться можливість застосування НБУ коригувальних заходів у випадках коли учасник ринку ще не порушив вимоги законодавства, але ми вже бачимо певні ризики.

Ці нововедення стали вкрай необхідними після того, як під контроль Національного банку перейшов цілий ряд небанківських фінансових установ – страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, тощо. Питання принципів нагляду за ними ще недостатньо врегульовано. Також вирішується питання встановлення порядку використання електронного підпису банками, небанківськими установами та особами, які надають фінансові послуги.

Ще одним з найважливіших питань, що вирішує законопроєкт – принципова зміна підходів до ліцензування. Комплексне ліцензування виду діяльності фінансової установи одночасно з її включенням до реєстру дозволяє позбутися ліцензування окремих видів фінансових послуг. Новий підхід спрощує вихід на ринок нових прогресивних компаній та полегшує їх регулювання в подальшому. Адже ми зможемо проаналізувати бізнес-модель та достатність ресурсів компанії ще під час її знайомства з нею в ході підготовки документів.

Реєстрація законопроєкту — це лише перший важливий крок. Також надалі мають бути зареєстровані законопроєкти "Про страхування" та "Про кредитні спілки". Тож я сподіваюся, народні депутати, як частина команди професіоналів, підтримають ці системні фінансові ініціативи.

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