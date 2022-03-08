Япония ввела санкции против Путина и его пособников: список расширили

Правительство Японии расширило список россиян и белорусов, которые попали под санкции. Компанию президенту РФ Владимиру Путину составят его пресс-секретарь Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиза японского МИДа, также ограничения ввели для российских бизнесменов Алишера Усманова, Геннадия Тимченко, братьев Роттенбергов. В санкционный список добавлены также "Агентство интернет-исследований" и ЧВК "Вагнер".

Белорусский список расширен за счет 12 физических лиц и 10 юридических. В сообщении МИД говорится, что этим меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".

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Ранее Япония ввела санкции в отношении российских руководителей, включая президента РФ Владимира Путина. В санкционный список были включены также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Под санкции попали также 49 российских ведомств, банков и компаний.