Всемирный банк предоставил Украине новый кредит: на что должны быть потрачены эти деньги
Руководство Всемирного банка одобрило выделение Украине займа на 300 млн евро. Эти деньги власти должны потратить, прежде всего, на восстановление экономики.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка. При этом подчеркивается: также выделенные средства должны помочь Украине справляться с последствиями пандемии ковида.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Второй заем для Украины в размере 300 млн евро. Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", – говорится в сообщении.
Во Всемирном банке отмечают, что выделенный заем направлен на поддержку ключевых реформ в Украине. В частности:
демонополизацию экономики и укрепление антикоррупционных институций;
развитие рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров;
укрепление системы социальной защиты для пожилых людей для смягчения влияния пандемии ковида.
Первый такой заем был утвержден в июне 2020 года, сообщает УП. Его размер составил 350 млн долларов. Эти средства предназначались на:
поддержку запуска земельной реформы в Украине;
обеспечение роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство;
ограждение наиболее уязвимых слоев населения от экономического потрясения, вызванного пандемией COVID-19.
"Заем на политику развития является частью усиленной поддержки Всемирного банка, направленной на преодоление последствий COVID-19 и дополняет одобрение дополнительного финансирования в размере 150 млн долларов для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", утвержденного 10 декабря этого года", – отмечает издание.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам министра экономики Юлии Свириденко, 700 млн долларов , которые Украина получила в качестве нового транша по программе Stand-by от МВФ, будут направлены, в первую очередь, на удержание финансовой стабильности в стране. А кроме того, на борьбу с последствиями COVID-19.