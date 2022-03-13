"Время работает против нас": российский олигарх призвал как можно быстрее "решать свои проблемы"

Один из самых богатых россиян в мире Владимир Потанин (владелец "Норникель") заявил, что время сейчас работает против РФ. Поэтому "решать свои проблемы" по возможности можно как можно быстрее. Олигарх при этом не стал уточнять, что речь идет о развязанной Владимиром Путиным войне против Украины.

Об этом бизнесмен сказал в интервью РБК. Также бизнесмен в очередной раз выступил против национализации имущества тех компаний, который приняли решение уйти из РФ.

"С учетом того, что они пришли на смену прогнозам о росте свыше 2%, получается, мы уже говорим о 10-процентном отклонения в худшую сторону этого прогноза. Если будет продолжаться санкционное давление, то весьма вероятен пересмотр этих прогнозов еще в худшую сторону. Поэтому в данном случае английская поговорка такая есть: "Time is the enemy (в переводе с англ. "время – враг"). То есть время в этом смысле работает против нас, поэтому нам надо по возможности быстрее завершать решение своих проблем и вступать в равноправный диалог с нашими партнерами", – сказал Потанин.

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Также олигарх заявил, что быстро найти замену тем инвесторам, которые уходят из России, не получится. Он также хвалебно оценил экономический блок правительства, и в своем интервью не позволил себе усомниться в политике Путина, но при этом торопил его для того, чтобы как можно быстрее начать переговоры и закончить санкции.