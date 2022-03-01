Впервые с начала войны аграрии отгрузили зерно для хлеба, продавцов просят не поднимать цены

Украинские аграрии впервые с начала войны отгрузили новые партии зерна производителям хлеба. Речь идет о 5 тыс. тонн в 73 железнодорожных зерновозах. При этом продавцов настоятельно призывают не повышать цены.

"Кроме военных и железнодорожников, железные нервы еще у аграриев. Вчера (28 февраля. – Ред.) погрузили первые 73 "военных" зерновоза. Это 5 тыс. тонн. Первая погрузка зерна с начала войны", – сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Камышин.

По его словам, украинские аграрии освоились в военных условиях и организовали работу даже под обстрелами. "Во все времена аграрии должны были работать и в мирные времена, и во времена революций, и во время войны. Чтобы страна была с хлебом!" – отметил Камышин.

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В то же время глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев потребовал от продавцов продуктов и других социальных товаров не повышать цены. "Мы все видим", – предупредил Гетманцев.

"Война точно не повод для заработков... Ответственность будет неотвратимой", – заявил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявлял, что в Украине нет рисков дефицита продовольствия. Временные сбои в торговых сетях связаны с перераспределением спроса. Производители продуктов питания уверяют: способны удовлетворить потребность украинцев в любых объемах.