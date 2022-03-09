Во власти РФ никто не был готов к таким санкциям, хотят уволиться и боятся расстрелов: источники "Медузы"

В России абсолютное большинство топ-чиновников, руководителей госкорпораций не были в курсе планов президента РФ Владимира Путина начать войну против Украины. Все проходили стресс-тестирование, однако никто не мог предположить, что санкции будут иметь настолько губительный эффект. В результате сейчас каждый четвертый руководитель хочет подать в отставку, но боится, что это будет считаться бегством, а в военное время "за бегство расстреливают".

Об этом со ссылкой на свои источники во власти сообщает издание "Медуза". "Увольнение сейчас приравнивается к бегству. А за бегство – расстреливают", – пишет издание. Многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину – и, конечно, не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

"Никто на такое не рассчитывал. Были учения по стрессовым сценариям, но не на такой уровень стресса. Расчет был на относительно мягкие санкции", – говорит один из собеседников, близких к правительству.

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На этом фоне практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены – это касается и федеральных постов, и губернаторских. Нынешнюю идеологию кадровых решений Кремля собеседник, близкий к правительству, описывает так: "Главное, чтобы все были на своих местах, сейчас не время для шатаний".

При этом, по мнению одного из собеседников "Медузы", еще в начале 2022 года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности.