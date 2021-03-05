Разом ми можемо змінити світ". Це девіз організації Greenpeace, яка опікується екологією та "зеленим" майбутнім нашої планети.

Я також вірю у цю філософію, тому вважаю, що Національний банк України як лідер фінансового ринку повинен на своєму рівні сприяти впровадженню сучасних та передових підходів до збереження екології та довкілля.

Вплив фінансової системи на інші галузі господарства важко переоцінити. Якщо принципи екологічності та соціальної відповідальності будуть комплексно застосовуватися у фінансовій системі, це матиме позитивний вплив всю українську економіку і на інші галузі життя нашої країни.

Національний банк України уже почав активно працювати над розбудовою майбутнього ландшафту екологічної фінансової системи в Україні. Для цього ми розробляємо відповідні регуляторні правила та стандарти, адаптуємо кращі світові практики в українську фінансову культуру. Зупинюся на основних наших пріоритетах.

1. Як член Мережі сталого банку (SBN) НБУ зобов'язався рухати український фінансовий сектор до сталого розвитку. У цьому напрямку ми зосереджені на вдосконаленні управління соціальними та екологічними ризиками, а також збільшенні інвестицій, що позитивно впливають на клімат, зокрема:

- Як відправну точку НБУ планує розробити Стратегію та політику щодо сталого фінансування в Україні. Вона стане ключовим документом, що описує місію та цілі сталого розвитку української фінансової системи.

- Ми розробимо вимоги до запровадження єдиних стандартів стійкого фінансування. Цими принципами фінустанови керуватимуться у питаннях "зеленого" фінансування та інших рішень у напрямі досягнення сталого розвитку (зокрема йдеться про впровадження таксономії відповідно до "зелених" таксономій ЄС, облік викидів вуглецю, звітність про вплив на довкілля, процес забезпечення та перевірки дотримання екологічних вимог тощо). Крім того, це сприятиме розвитку ринку "зелених" облігацій в країні.

- У наших планах імплементувати критерії екологічної, соціальної та управлінської сталості (так звані принципи ESG) в банківську діяльність, щоб фінустанови та учасники ринку капіталу використовували належну практику управління ризиками ESG.

- Ще одним кроком стане розробка вимог до розкриття банками інформації за принципами ESG для інвесторів та інших зацікавлених сторін.

- Ми плануємо запровадити сучасну оцінку соціальних та екологічних ризиків в банках, а також систему заходів для їхнього зменшення.

2. У межах співпраці з Мережею екологізації фінансової системи (NGFS) НБУ націлений на отримання найкращого міжнародного досвіду у питаннях посилення ролі фінансової системи для управління ризиками та мобілізації капіталу на "зелені" та низьковуглецеві інвестиції в широкому контексті екологічно стійкого розвитку. Ми братимемо активну участь у обміні думками та досвідом з провідними міжнародними експертами у цих галузях.

3. Утілювати екологічні проєкти ми розпочали із себе. Уже стартувала робота над масштабними цифровими змінами для того, щоб максимально перевести на безпаперовий документообіг НБУ та фінустанови. Це не тільки зменшить надмірні витрати паперу, але й спростить відносини між фінустановами та їхніми клієнтами, оптимізує їхні бізнес-процеси та заощадить час на обслуговування клієнтів.

Ми готуємо нові проєкти у цьому напрямку. Скорочення вуглецевого сліду буде однією із стратегічних цілей Національного банку, яку ми переслідуватимемо впродовж наступних років.

Ми рішуче налаштовані на впровадження ініціатив у сфері "зелених" фінансів. Національний банк бере на себе обов’язок стати лідером у розбудові стійкої фінансової системи для сталого розвитку економіки та розширення "зелених" інвестицій у економіку, а також підтримці фінансових продуктів, які мають позитивний вплив на клімат. На цьому шляху ми будемо раді та відкриті для співпраці з усіма партнерами, які розділяють наші принципи екологічного та відповідального розвитку, щоб разом змінювати країну і світ на краще.

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