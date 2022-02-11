Власти Польши стремятся превратить украинских заробитчан в граждан своей страны – эксперт расскрыл причины

Последствия для Украины принятого Польшей решения об упрощении для трудовых мигрантов пребывания и трудоустройства в стране можно будет оценить через год или два. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что главной целью властей Польши является превращение украинский трудовых мигрантов в эмигрантов – т.е., чтобы они стали новыми гражданами Польши. Причина же этого проста – борьба за трудовые ресурсы.

Об этом рассказал OBOZREVATEL президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. "Какие-либо выводы из этого можно будет делать не ранее чем через год-два. Тогда можно будет сравнить количество приглашений на работу, выданных в 2021 и 2022 годах", – отметил он.

В то же время, по словам Воскобойника, уже сейчас можно прогнозировать, что в глобальном измерении последствия решения польских властей для Украины будут серьезными. Прежде всего потому, что оно будет способствовать выезду украинцев на ПМЖ в Польшу.

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"Будет формироваться прослойка людей из наших трудовых мигрантов, которые будут задумываться о том, чтобы остаться в Польше. При чем, и самим, и перевезти свои семьи", – подчеркнул эксперт.

Однако особое внимание он обратил на то, что сложившаяся ситуация просто свидетельствует о ведущейся в мире жесткой борьбе за трудовые ресурсы. Которую Украина проигрывает.

"Главной целью властей Польши является превращение украинский трудовых мигрантов в эмигрантов. Т.е., чтобы они стали новыми гражданами Польши. Расчет очень прост: дети, которые родятся у этих людей, будут автоматически становиться поляками. Потому что экономический рост без привлечение дополнительных рабочих рук – невозможен", – резюмировал эксперт.

Число заробитчан растет, а демографическая ситуация в Украине ухудшается

Для Украины трудовая миграция уже превратилась в огромную проблему. Тогда как в Польше собственные проблемы и дыры на рынке труда решают за счет украинцев, в Украине же образуется дефицит рабочих. Уже сейчас для многих работодателей найти разнорабочих, слесарей сложнее, чем экономистов или бухгалтеров. Ситуация обостряется ежегодно.

Решить проблему трудовой миграции можно за счет создания конкурентных условий: размера заработной платы, медицины, образования, безопасности и т.д. Академик Элла Либанова в своем интервью "Укринформу" отметила: за границей работают от трех до пяти миллионов человек и проблема не только в зарплатах. Мол, если бы достаточно было повысить заработные платы, проблему трудовой миграции можно было бы решить. Однако помимо зарплат украинцы также выбирают развитые страны из-за созданных в них условий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы массово выезжают на заработки в Польшу. Большинство устроено в соседней стране легально, но одним из трех главных страхов трудовых мигрантов остается быть обманутыми и вернуться домой без денег. Также не раз разоблачали мошеннические фирмы-посредники, предлагавшие трудоустройство за границей.