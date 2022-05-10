Венгрия сделает выбор между ЕС и Путиным: получится ли ввести нефтяное эмбарго, которое блокирует Орбан

Шестой пакет санкций против России оказался настоящим экзаменом для единства санкционной политики ЕС, Документ обсуждают уже несколько недель, его смягчали по просьбе отдельных стран, но так и не смогли принять.

Венгрия категорически выступает против такого шага. Все из-за этого, что ограничения наконец должны коснутся российских энергоресурсов. Даже Германия, которая все восемь лет войны наращивала энергетическое сотрудничество с агрессором, уже дала свое согласие на нефтяное эмбарго. А вот венгры на такой шаг не решаются.

О том, остановит ли Венгрия новый пакет санкций ЕС и какие есть варианты, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Против нефтяного эмбарго выступили не только Венгрия, но также Чехия, Словакия и Болгария. Но если с последними тремя государствами Еврокомиссии удается договориться с помощью финансовой поддержки и рассрочки, то с Венгрией переговоры идут крайне сложно.

ЕС может ввести санкции только единогласно, одного "против" достаточно, чтобы санкций не было. И сейчас этим и пользуются венгерские власти. Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иван Нагорняк рассказывает OBOZREVATEL: очень вероятно, что на этой неделе (с 9 по 15 мая) шестой пакет санкций все-таки удастся принять.

"Проблема в том, что Венгрия действительно зависит от российской нефти. Они не имеют доступа к морю, нет возможности танкерами поставлять. Второй момент – есть большая вероятность, что ЕС запретит перевозить российскую нефть. А это влияет на позиции Кипра и Греции в контексте международных перевозок. И это может сильно повлиять на их экономику. Эти факторы также влияют на принятие решений. Но после саммита Большой семерки от технократического это решение перешло в геополитическую плоскость", – отмечает эксперт.

Вполне возможно, что венгры просто добиваются для себя более выгодных условий. И речь не только о большой отсрочке нефтяного эмбарго для них. Они также хотят увеличить финансирование своего бюджета из общего фонда ЕС.

"Венгры просто торгуются – пытаются выбить у Европейской комиссии компенсацию за потерянные доходы и решить вопрос доступа к "ковидным" деньгам. Ведь на самом деле зависят их политики не от нефти, а от сладких цен, на которые россияне их подсадили, как на методон", – уверена советница министра энергетики Лана Зеркаль.

Проще говоря, проигнорировать позицию Венгрии невозможно. Единственный вариант – "подкупить" ее экономической помощью от ЕС. И если то, что предложит Евросоюз, будет выгоднее, чем низкие цены на энергоресурсы от РФ, шансы принять санкции все-таки есть.

"Саммит большой семерки повлияет на это решение. Сегодня (9 мая. – Ред.) конференция о будущем Европы, будет первое большое выступление Макрона и мы ожидаем, что буквально завтра появится новое предложение по санкциям, которые могут предусмотреть компромисс", – рассказывает OBOZREVATEL Нагорняк .

Несменный лидер Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан (в совокупности занимает это должность 16 лет) считается одним из ближайших в Европе соратников президента РФ Владимира Путина. Аналитики опасались, что Орбан будет блокировать санкции ЕС с первого дня, но пять пакетов Венгрия все-таки пропустила. До тех пор, пока очередь не дошла до ограничения поставок нефти.

Теперь же Орбан сравнивает эмбарго с "атомной бомбой" заявляет о том, что Венгрия не участвует в "российско-украинской войне" и отстаивает собственные интересы. А собственные интересы велят им покупать нефть там, где дешевле – в России.

На самом же деле речь не только в санкциях. Орбан отказывается от поставок вооружения, воздерживается от осуждения действий Путина. Проще говоря, он всячески пытается сохранить "дружбу" с агрессором. Венгрия имеет наиболее выгодные условия по поставкам газа и нефти среди всех стран ЕС.

Путин в течение многих лет использовал скидки на газ в качестве инструмента политического подкупа. В свое время жертвовала своими национальными интересами ради дешевого газа и Украина. Еще во времена бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича были подписаны "Харьковские соглашения". Черноморскому флоту РФ разрешили находиться в Крыму, а взамен Украина получила дешевое голубое топливо.

Но настоящая расплата за дешевый газ – суверенитет и свобода. И Орбан, который всеми силами пытается сохранить зависимость Венгрии от России, этот урок до сих пор не усвоил. Российские власти уже открыто заявляют, что воюют не с Украиной, а с "коллективным западом". И в ближайшие дни позиция Венгрии по санкциям покажет, чью стороны займет Орбан. И сделать вид, что это "не наша война" уже не получится.