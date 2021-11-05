Валютные резервы Украины выросли почти на миллиард долларов за месяц

Национальный банк Украины (НБУ) к 1 ноября увеличил международные (золотовалютные) резервы до $29,7 млрд. В октябре резервы выросли на 3,3% или на $949 млн.

Этому способствовали валютные операции по управлению госдолгом. Как сообщает пресс-служба НБУ 5 ноября, валютные поступления в пользу правительства составили $1,144 млрд. В частности:

транш от ЕК (Европейская комиссия) – 588,7 млн евро;

размещение внутренних гособлигаций (ОВГЗ) – $431,9 млн.

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"На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $911,7 млн, из которых $685 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ. Кроме того, в октябре Национальный банк уплатил $86,5 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ)", – говорится в сообщении.

Глава НБУ Кирилл Шевченко также отметил в своем Facebook, что увеличению резервов способствовали рекордные объемы чистой покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке. Сумма составила $702,6 млн.

Этот уровень в 5 раз превысил чистую покупку валюты в сентябре, а также в 2 раза августовскую. "Преобладание предложения над спросом на валютном рынке было обусловлено прежде всего благоприятной конъюнктурой мирового рынка для основных товаров украинского экспорта, а также продажей нового урожая. Дополнительное влияние оказал рост переводов из-за границы и экспорта IТ-услуг", – добавил Шевченко.

Глава НБУ отметил, что к концу года ожидается увеличение резервов до более чем $31 млрд. Уточним, рекордная сумма ЗВР была зафиксирована в сентябре – $31,6 млрд.

В то же время Шевченко утверждает, что важной для этого предпосылкой является продолжение сотрудничества с МВФ. "Это, в частности, откроет Украине возможность получения другого официального финансирования и улучшит условия для внешних заимствований", – подытожил председатель НБУ.

Напомним, у Украины сейчас действует программа МВФ stand-by с лета 2020-го. Программа рассчитана всего на 18 месяцев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украина пока так и не получила второй транш по программе МВФ. Однако деньги уже заложили на покрытие дефицита государственного бюджета. Такое решение власти приняли от безысходности, ведь к концу года "дыра" в бюджете планируется на уровне 246,6 млрд грн.