В Украине заработала зона свободной торговли с Израилем: что сможем получить

С 1 января 2021 года начали действовать условия зоны свободной торговли (ЗСТ) между Израилем и Украиной. В будущем это позволит увеличить товарооборот в два раза, до $2 млрд.

О новом соглашении ранее сообщал в своем блоге в Twitter президент Владимир Зеленский. ЗСТ включает отмену ввозных пошлин на промышленные товары (кроме ювелирных изделий). Украина отменят 70% пошлин, а Израиль – 80%.

Нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров со стороны Израиля и 34% со стороны Украины. Согласно экспертным оценкам, товарооборот между Украиной и Израилем может увеличиться в два раза и достичь $2 млрд уже в течение 2−3 последующих лет, при том, что Украина стабильно имеет положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами с Израилем. То есть в эту страну мы продаем больше, чем покупаем.

"В Израиле станет больше качественных украинских продуктов, в частности украинских сладостей, орехов, соков, хлебобулочных изделий, мяса птицы, готовых продуктов из мяса птицы, молочных продуктов, растительных масел, яиц, меда. Через несколько лет применение нулевой пошлины приведет к увеличению поставок в Израиль украинской муки, кетчупа, томатной пасты, семен, табака, мяса утки. Потребитель в Израиле вполне может ожидать снижение цены на эту продукцию", – пояснил НВ замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Между Украиной и Израилем будет действовать ЗСТ twitter.com/zelenskyyua

Как сообщал OBOZREVATEL, соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было подписано сторонами еще 21 января 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в июле 2019 года, а в августе Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ЗСТ с Израилем.

Причиной задержки ратификации соглашения Израилем стало проведение парламентских выборов. В марте они состоялись в третий раз подряд, поскольку премьер-министр Нетаньяху не мог сформировать правительство после двух выборов в апреле и сентябре 2019 года.