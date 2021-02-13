В Украине взлетели цены на сигареты: Госстат показал стоимость пачки

В Украине с января 2020-го по январь 2021-го больше всего выросли цены на сигареты. Рост стоимости этой продукции составил более 20%, к примеру, пачка премиум-класса подорожала почти на 11 грн.

Об этом говорится в опубликованной статистике Государственной службы статистики. Так, пачка украинских сигарет с фильтром составляет 44,4 грн, а еще год назад – 36,38 грн.

Как изменились цены за год:

сигареты с фильтром отечественных марок пачка (20 шт.) – с 36,38 до 44,40 грн;

сигареты с фильтром медиум класса пачка (20 шт.) – с 41,41 до 51,55 грн;

сигареты с фильтром премиум класса пачка (20 шт.) – с 48,41 до 59,19 грн;

сигареты без фильтра пачка (20 шт.) – с 32,61 до 39,35 грн;

водка (0,5 л) – с 92,06 до 92,96 грн;

вина столовые отечественные (0,75 л) – с 66,75 до 66,68 грн;

пиво отечественных марок (0,5 л) – с 17,24 до 17,93 грн.

Отметим, в Украине с января 2021-го на 20% повысили акцизы на сигареты. В результате уже через несколько месяцев пачка сигарет в среднем подорожает на 7-8 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить сигареты с ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2813, который может стать законом уже в 2021-м, говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, изменят и вид пачек: на них разместят фотографии воспаленных зубов, пораженных органов и т.д.