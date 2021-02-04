В Украине вернут проверки бизнеса: кого коснется

Кабинет Министров 3 февраля утвердил постановление, согласно которому будут сокращены сроки ограничений в части моратория на проведение некоторых видов проверок.

В свою очередь запрет на проведение документальных проверок физических лиц предпринимателей остается неизменным. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Предоставляется разрешение на проведение проверок, в частности:

временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые были начаты на дату введения моратория;

документальных проверок субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые по данным аналитической системы проводят рисковые операции и прорабатываются в рамках работы Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц;

документальных проверок по соблюдению предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;

внеплановых документальных проверок, необходимость проведения которых возникла по результатам рассмотрения жалоб на действия или бездействие контролирующих органов относительно неправомерного начисления денежных обязательств плательщиков налогов.

"Мораторий на выполнение государством контрольной функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мероприятий COVID-19, когда бизнес был почти остановлен в связи с жестким карантином. Но с каждым днем отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно", – объясняет заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Она сообщила, что неуплата налогов значительно уменьшает шансы на получение помощи тем, кто в условиях пандемии больше всего в ней нуждается и тем, кто сам себе помочь не в состоянии – пенсионерам, инвалидам и временно безработным.

"Итак умеренное предоставлении разрешения на проведение некоторых видов налоговых проверок – это не увеличение давления на бизнес, а восстановление возможности обеспечить равные условия ведения бизнеса для всех", – подытожила Воробей.

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