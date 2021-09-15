Над Украиной нависла угроза нового локдауна: что будет с зарплатами, бюджетом и курсом доллара

Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти и, как предупреждают многие врачи, до конца осени страна рискует попасть в "красную" зону. Это грозит усилением карантинных ограничений вплоть до нового локдауна. Такие меры негативно сказываются на экономике, страдает как бизнес, так и простые украинцы, которые рискуют потерять в доходах либо же и вовсе лишиться рабочего места.

О том, как жесткий карантин может повлиять на курс доллара, зарплату и бюджет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщил на заседании Кабмина глава Минздрава Виктор Ляшко, его ведомство совместно с остальными работает над тем, чтобы не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов, компаний или учреждений, даже если заболеваемость в их регионе стремительно растет.

Видео дня

"Предполагаем, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровнях эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений или различных сфер экономики", – говорил министр.

Соответственно, локдаун может коснуться не всех украинцев.

Любые колебания в экономике в первую очередь отражаются на курсе валют. Но аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко успокаивает: резких колебаний курса быть не должно. Ведь на него не должен влиять ни рост спроса со стороны граждан, ни со стороны бизнеса.

"Это не первый локдаун, скорее всего, он очень строгим не будет. Граждане уже знают, чего ожидать. Если говорить про бизнес, он также знает, как на это реагировать. Потому касательно курса мы не ожидаем реакции никаких игроков валютного рынка", – считает эксперт.

Согласно прогнозу Ахтырко, гривня осенью все же будет медленно ослабляться, но этот тренд зависит не от локдауна.

Локдаун может оказать некоторое негативное влияние на рынок труда. Как объясняет эксперт Сергей Марченко, если предприятия временно прекращают свою работу, то часто отправляют своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Однако не все могут позволить себе находиться в таком отпуске, потому некоторые граждане все же будут увольняться и искать новую работу.

"Эти люди будут выходить на рынок труда и "давить" на него. А чем больше рабочей силы на рынке труда, тем дешевле работодатели могут нанять людей. Кто-то не согласится на более низкую оплату, а кто-то согласится, потому что ему не на что жить", – говорит эксперт.

В то же время Марченко подчеркивает, что падение зарплат будет не катастрофическим, максимум в пределах 2-3%. Также уровень зарплат может перейти в состояние стагнации.

Как и в предыдущие разы, больше всего от локдауна может пострадать сектор услуг, из которого поступления в бюджет могут уменьшиться. Но, как отмечает советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, в Украине локдауны бьют по сектору услуг в более мягкой форме, чем в Европе, ведь доля того же общественного питания или розничной торговли у нас гораздо меньше, чем на западе.

"Действительно, потенциально поступление средств в государственный бюджет может быть уменьшено, – говорит Устенко. – Также, если вы вспомните прошлые локдауны, украинская власть оказывала поддержку бизнесу, который подпал под ограничения. Те 8 тыс. грн, про которые уже все забыли, это деньги, которые государство тратило из бюджета".

"Если локдаун будет более длительный, кроме того, что государство недополучит средства в бюджет, нужно будет нести расходы, связанные с поддержкой предпринимателей", – говорит Устенко.

По его словам, сейчас экономика Украины находится в траектории роста и локдаун может повлиять лишь на то, насколько активным будет этот рост.

Глава Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также уверяет, что серьезных последствий для бюджета от локдауна не будет, ведь наш бюджет перевыполняется по доходам, а на мировых рынках больше нет кризиса:

"Влияние будет минимальным и, по большому счету, пропорциональным влиянию карантинных ограничений на экономическую деятельность. Период ограничений вряд ли будет больше, чем он был весной этого года. Может быть, отдельную роль локдаун сыграет для тех секторов, которые в большей степени получают негативные последствия от ограничений, но даже эти последствия сейчас могут быть меньше".

В целом, настолько серьезных последствий для экономики, которые были из-за локдауна весной 2020-го, пока не будет. Эксперты сходятся на том, что Украина сможет без особых трудностей пройти очередные ограничения. Но представители власти подчеркивают: выйти из ситуации с легкими последствиями или даже не допустить локдауна возможно лишь при повышении уровня вакцинации и соблюдении карантинных мер.