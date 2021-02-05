В Украине нашли фальсификат масла у шести производителей: названы опасные марки

В Ровенской области проверили 28 образцов масла, шесть из них – фальсификат. Продукцию сняли с продажи и вернули производителю.

Об этом со ссылкой на главу Ровенской облгосадминистрации Виталия Коваля сообщает пресс-служба ведомства. "Вся продукция производителей из других областей. Масло уже сняли с реализации торговых сетей и вернули поставщикам ", – рассказал Коваль.

Среди опасных марок, в котором обнаружен растительный жир, следующие производители:

ЗАО "Юрий", Черкассы;

ТМ "Премия", производитель ООО "Белоцерковская агропромышленная группа",

Масло крестьянское, производитель ООО "Белоцерковский агропромышленная группа", Полтавская область;

Масло сладкосливочное экстра, ООО "Белоцерковский агропромышленная группа", Полтавская область;

Масло "Крестьянское", производитель ООО фирма "Люстдорф", г.. Ильинцы, Винницкая область.

Масло "Крестьянское", производитель ЗАО "Новгород-Северский сырзавод".

В Украине ситуация с фальсификатом масла плачевная, рассказывают эксперты. По закону и всем стандартам качества оно полностью должно состоять из молочных жиров. Но чтобы сэкономить, производители добавляют в него смесь растительных жиров, в результате появляются "неправильные молекулы" – трансжиры. В случае с маргаринами их нормализуют, а вот в масле этот показатель в подделках может зашкаливать.

Такие жиры приводят к болезням сердечно-сосудистой системы, ожирению и даже к онкологическим заболеваниям. Как рассказала OBOZREVATEL руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий, доля фальсификата на рынке составляет до 70%.

"Мы проводили много тестирования масла. К сожалению, ситуация не очень хорошая. Если брать большую выборку разной по цене продукции, до 50-70% – фальсификат. На рынках, в переходах процент фальсификата выше. Среди дорогого масла в супермаркетов подделок меньше", – рассказывает Кальдий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).