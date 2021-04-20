В Украине начались перебои с бензином: что будет с ценами

В Украине цены на бензин и дизтопливо начали расти. При этом есть перебои с бензином. Отдельные сети подняли стоимость литра дизтоплива на 1,4 грн. Эксперты прогнозируют, что средние розничные цены на бензин и ДТ до 25 апреля сохранятся. Но отмечают, что потенциал для подорожания уже формируется из-за роста оптовых цен.

Об этом говорится в публикации "Сегодня". "Рост в опте будет продолжаться, его подстегнет повышение цен на нефть с 63 до 67 долларов за баррель. Но в апреле цена бензина выше 30 грн/л не будет. Зато в мае, когда прекратится действие меморандума между трейдерами и Кабмином об ограничении цен, возможно подорожание топлива примерно на 1 грн/л уже на майские праздники", – прогнозирует замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что после "ралли" с ценами на прошлой неделе ситуация стабилизировалась в опте, настал черед розницы.

"К сожалению, ясности с поставками топлива по импорту не прибавляется, и это повышает нервозность, прежде всего речь идет о дизтопливе. Тем более, что активизировались железнодорожные перевозки, нужен дизель для тепловозов. Думаю, будет коррекция цен на ДТ в сетях-дискаунтерах в сторону роста", – подытожил Сергей Куюн.

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