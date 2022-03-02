В Украине готовят национализацию российского имущества

Украина должна национализировать российское имущество на территории нашей страны. Речь идет об объектах, средствах и вкладах.

К такому выводу пришел Комитет Верховной Рады Украины по экономическому развитию, сообщила пресс-служба парламента. "Необходимо национализировать все имущество, объекты, средства и вклады агрессора, которые находятся на территории Украины," – заявили в комитете.

Депутаты в тесном сотрудничестве с Министерством экономики и другими органами власти уже начали разработку соответствующего законопроекта. Не исключают введение и других мер, необходимых для победы.

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