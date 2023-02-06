В Украине арестовали российские и беларусские удобрения на 100 млн грн: они находились на "территории" Фирташа

В Украине арестовали 170 вагонов со 11,8 тыс. тонн минеральных удобрений российского и беларусского производства. Общая стоимость продукции составляет почти 100 млн грн.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

удобрения принадлежат иностранным компаниям "Уралкалий" и "Беларуськалий";

вагоны с ними находились на территории Морского специализированного порта в Николаеве, "входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа".

"Следствием установлено, что вагоны с минудобрениями были ввезены в Украину еще до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации и находились в режиме "транзит". Также детективы БЭБ установили, что проходила реализация минудобрений на территории Украины без соответствующего отражения в налоговой отчетности и уплаты налогов. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на сумму более 10 млн грн. Также владельцы груза также планировали переправить его в третьи страны", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время товарно-материальные ценности арестованы. Изъятое имущество будет передано в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное расследование по уголовному производству ведется по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов). Фигурантам грозит:

штраф от 15 000 до 25 000 необлагаемых налогом минимумов с лишением права занимать определенные должности;

запрет на занятие определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Игорю Насалику. По информации источников, экс-министр подписал в пользу олигарха Дмитрия Фирташа убыточные для государства соглашения.

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