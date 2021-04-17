В США усилят санкции против РФ, если уже принятых мер будет недостаточно – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена оценивает влияние новых санкций на Россию и готова ужесточить эти наказания, если Кремль не сможет обуздать хакерские атаки и попытки вмешаться в политический процесс в США.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Варианты, доступные президенту CША Джо Байдену, включают расширение ограничений против государственного долга РФ (запрет покупать облигации).

Байден приказал ввести последние санкции в отношении России – включая ограничения на покупку недавно выпущенных суверенных долгов – в ответ на обвинения в том, что Москва стояла за взломом SolarWinds Corp. и вмешивалась в прошлогодние выборы в США.

США также наложили санкции на ряд юридических и физических лиц, выслав 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, в том числе некоторых офицеров разведки.

Тем не менее, эти действия были откалиброваны США, чтобы наказать Кремль за прошлые проступки, не допуская дальнейшего ухудшения отношений, особенно в связи с ростом напряженности из-за наращивания российской военной мощи вблизи Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.