В случае завершения строительства "Северного потока-2" Украина может получить компенсации, которые застрахуют от потери оплаты за транзит российского газа в Европу. Сейчас этот вопрос обсуждают в Белом доме США.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал экс-глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев. "Завершение строительства "Северного потока-2" является не самым худшим развитием сценария. Будет хуже, если "Северный поток-2" построят, а компенсаторного механизма для Украины не будет", – заявил он.

По словам Коболева, Украина может избежать худшего варианта развития ситуации, при которой "Северный поток-2" будет достроен "без встречной сделки по Украине".

Экс-глава "Нафтогаза" подчеркнул, что "сейчас в Белом доме обсуждается компенсация, которая может быть соглашением". Коболев не стал раскрывать все возможные подробности такого соглашения, подчеркнув, что это закрытая информация. "Но украинские чиновники, занимающиеся этим вопросом, об этом в курсе", - подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос, идет ли речь о компенсаторных мероприятия в энергетике или, например, о создании американской военной базы на территории Украины, Коболев сказал: "Я мало верю в какие-то конструкции военного характера. Это очень сложно".

"Есть механизмы, когда, например, россияне сейчас гарантируют дополнительные объемы и дополнительные контракты не на срок, оставшийся до завершения контракта, а добавят еще пять лет. И эти гарантии будут чем-то обеспечены. Поэтому в случае их нарушения Украина не будет ходить по судам четыре-пять лет, а получит деньги сразу. Это конкретная прагматическая реальная цель. Ее нужно обсуждать, ею нужно заниматься, на нее имеет смысл тратить время, деньги, усилия лоббистов и политиков. Потому что потерять $3 млрд в год сейчас выглядит, к сожалению, реалистично. И это будет больно", – добавил экс-глава Нафтогаза Украины.

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