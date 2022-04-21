В России растут доходы от газа для ЕС: реально ли остановить войну санкциями и как рушится экономика агрессора

Принятых США, ЕС и еще целым рядом стран санкций недостаточно для того, чтобы остановить агрессию России. Экономика РФ постепенно рушится, однако агрессор продолжает получать миллиарды долларов от экспорта энергоресурсов.

О том, почему лишить агрессора денег на войну без энергетического эмбарго невозможно и сколько зарабатывает РФ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Несмотря на введение жестких санкций, Россия продолжает войну против Украины. Экономика страны-агрессора поражена не меньше, чем инфраструктура разрушенных российскими бомбами украинских городов. Но тормозной путь большой, поэтому многие россияне покамест столкнулись исключительно с сокращением товарного ассортимента в магазинах, отключением от международных сервисов. В разы взлетели цены на авто, нет деталей, подорожали шины, с прилавков пропала белая бумага и т.д.

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Только сейчас, спустя почти два месяцев с момента введения первых санкций, удар распространится от финансовой системы к экономике, заявила в Госдуме РФ глава Банка России (аналог украинского НБУ) Эльвира Набиуллина. До войны она считалась одним из лучших регуляторов в Европе, ей прочили место в МВФ. Теперь же Набиуллина находится под западными санкциями, ее репутация в мире разрушена, а рассчитывать она может только на работу в органов власти при режиме Путина.

"Практически любой товар производится с той или иной долей импортных составляющих. Даже если она мала, производство может критически зависеть от какой-либо детали или компонента", – говорит чиновница. Импорт ограничен, производство неизбежно будет сокращаться.

Однозначно можно сказать, что санкции помешают России ввести долгую войну на истощение. Мгновенно обескровить режим Путина невозможно. Но постепенно военный потенциал сокращается, а восстанавливать его все сложнее и сложнее.

РФ обрезали доступ к международному капиталу. Как подсчитали эксперты в вопросах политической экономики и конфликтов Майкл Аллен и Мэтью Ди Джузеппе (их оценки опубликовало theconversation), 88% войн с 1823-й по 2003-й ввелись при хотя бы частичном внешнем финансировании. У Украины такое финансирование есть, у России же наоборот – их резервы арестовали и заморозили.

До тех пор, пока ЕС ежедневно переводит около миллиарда долларов за российские энергоресурсы, банкротство РФ фактически невозможно. Технический дефолт произойдет 4 мая, но только потому, что россияне отказались отдавать оставшуюся валюту для погашения кредитов. Предложили платить в рублях, а их кредиторы отказались.

По подсчетам Bloomberg Economics, Россия по итогам 2022-го может заработать на экспорте энергоносителей около $321 млрд, что на треть больше, чем в прошлом году ($244 млрд). То есть их доходы даже вырастут. На этом фоне падает объем импорта (РФ эту статистику скрывает, но по экспертным оценкам падение составило около 40%). В то же время Институт переходных экономик Банка Финляндии отмечает, что импорт в Россию в 2022-м может сократиться почти вдвое.

Как результат, разница между экспортом (его больше) и импортом в денежном выражении будет положительным (возникнет профицит). И по оценкам Банка России, он составит около $58,2 млрд по итогам первого квартала. По итогам года эта цифра может составить около $200 млрд.

Аналитики TS Lombard ожидают, что сочетание резкой девальвации рубля и роста цен на нефть принесет в российский бюджет дополнительно $103 млрд. Проще говоря, если экспорт нефти и газа не ограничат, деньги у РФ будут.

Проблема в другом: за эти деньги нельзя будет импортировать технологии, импортные составляющие и т.д. Как результат, постепенно будет сокращаться и добыча нефти и в течение нескольких лет снизятся и доходы. То есть уже введенные санкции на фоне растущих доходов от энергоносителей будут иметь критическое влияние на экономику РФ, но быстрого краха ожидать не стоит.

До сих пор санкции ЕС не касались энергетического сектора. Всего есть три сценария развития событий. Каждый из них потребуют миллиардных вложений со стороны стран Евросоюза. Первый сценарий предполагает отказ от энергоносителей из России в течение двух-трех лет без введения каких-либо санкций. Это в любом случае произойдет, так как спустя восемь лет российской агрессии, европейцы наконец поняли, что для РФ экспорт энергоресурсов – инструмент влияния. Такой сценарий ударит по России очень нескоро и не даст возможности лишить РФ возможности финансирования своей армии.

Второй сценарий предполагает поэтапный отказ от газа и нефти. Например, введение отложенных санкций. Те государства, которые меньше всего зависят от российского топлива, могут уже пойти на такой шаг со следующего года. Это также не даст возможности нанести мгновенный удар по РФ.

Третий сценарий: ЕС пойдет на кардинальный шаг и в течение года откажется от газа и нефти из РФ. В таком случае энергоресурсы значительно подорожают, придется отказаться от планов сокращения атомной генерации, а зимой температуру в квартирах и домах придется сократить в среднем на 4 градусов – до 18 градусов.

Как рассказал OBOZREVATEL эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова Максим Билявский, сразу принять решение об отказе от газа из РФ практически невозможно. Для этого нет инфраструктуры, нет возможности быстро найти замену. Теоретически трубопроводный газ из РФ можно заменить на сжиженный, но только LNG-терминалы (с их помощью проводят регазификацию сжиженного природного газа) в Европе не дают такой возможности.

Сейчас они могут обеспечить 200 млрд кубов газа в год, а это даже не половина от потребности. "Нужно ли отказываться от газа из страны агрессора и оккупанта? Конечно, нужно. Но в этом году, к сожалению, полностью отказаться от поставок российского газа для потребителей из ЕС невозможно", – подытожил эксперт.

Покупая российский газ, ЕС фактически принимает участие в финансировании убийства украинцев. И без кардинального решения, которое ударит по кошелькам всех жителей Евросоюза, остановить оккупанта будет крайне сложно. Только глубокий кризис и отсутствие денег на покупку вооружение и финансирования армии остановит Россию от очередных попыток захвата территорий после того, как армия Путина окончательно проиграет в Украине.