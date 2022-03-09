В России банк из страны ЕС продолжил работать и придумал, как обойти санкции VISA и Mastercard

Райффайзен банк в России (принадлежит австрийской группе) принял решение сделать бессрочными все карты VISA и Mastercard, так как новые в стране-агрессоре выпускать не могут. Таким образом банк с иностранным капиталом из страны ЕС не только не выразил солидарность с Украиной, но и придумал, как обойти санкции.

Важно отметить, что за границей карты не работают и работать не будут. А вот в РФ

VISA и Mastercard от "Райффайзена" смогут пользоваться до тех пор, пока карты полностью не износятся. "Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малого и микро-бизнеса могут использовать их на территории России без ограничения срока действия", – говорится в сообщении.

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Отметим, ранее целый ряд компаний, которые решили продолжить зарабатывать в России, понесли репутационные потери. Те, кто продолжают платить налоги в РФ, фактически финансируют армию захватчика, которая убивает мирное население в Украине.

На какие шаги пошел ЕС:

ЕС заморозил активы центробанка России (аналог украинского НБУ) и запретит транзакции с ним;

Еврокомиссия введет новые санкции против Беларуси;

заблокируют российские пропагандистские медиа.

Ранее Евросоюз также полностью закрыл небо для полетов российских самолетов. Кроме того, принято решение отключить Россию от SWIFT (банки, на которые имеет влияние государство). Хотя до этого целый ряд европейских стран на такую меру не соглашался.

Такие шаги стали реакцией на действия РФ. Россия без объявления войны заявила о "военной операции" в Украине и с 24 февраля начала вторжение, обстрел и захват украинских городов. Они разрушают объекты инфраструктуры, теплоэлектроцентрали, аэропорты, также их ракеты разрушают жилые дома, больницы.

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