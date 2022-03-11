В Польше обяжут коммерческие банки покупать гривню: украинцы смогут легко обменять валюту

Александр Литвин
Mакроэкономика
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Польша создает фонд для помощи беженцам из Украины
nosound
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Национальный банк Польши работает над тем, чтобы обязать коммерческие банки покупать украинскую гривню. Это позволит беженцам из Украины легко обменивать валюту и пользоваться своими деньгами.

Об этом Польское радио сообщает со ссылкой на заявления главы Нацбанка Польши Адама Гляпинского. "Национальный банк Польши работает над решением, которое позволит приезжающим в Польшу украинцам обменивать свою валюту. Предположительно, гривню будут покупать коммерческие банки и обмениваться с украинскими банками", – сказал он.

Есть два пути: либо привлечет центральный банк, либо определенные коммерческие банки. Есть много признаков того, что это будет второй путь, несколько польских банков будут обмениваться гривнями в коммерческих украинских банках на другие валюты.

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Глава центробанка добавил, что этого решения придется подождать, поскольку детали еще согласовываются. Однако, по его словам, операция, вероятно, будет ограничена во времени и будут определены ограничения на обмен на одного человека.

В Польше обяжут коммерческие банки покупать гривню: украинцы смогут легко обменять валюту
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