В Офисе президента оценили падение украинской экономики из-за войны

Падение украинской экономики из-за войны, которую развернула Россия, сейчас оценивается в 35-60% ВВП. Так, за месяц для финансирования бюджета власти привлекли $4 млрд от внешних партнеров.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире национального телемарафона. Кстати, эта оценка сходится с цифрами МВФ (Международный валютный фонд). Там ранее сообщили о 35% падения украинской экономики.

Ранее сообщалось, что за месяц полномасштабной войны Россия выпустила по городам Украины уже более 1200 ракет. Однако меткость серьезно подводит оккупантов – только 39% из них попали в цель.

Видео дня

Об этом сказано в сообщении UA War Infographics в Telegram-канале. Более половины вражеских ракет либо сбили силы украинской противовоздушной обороны, либо же они попадали мимо целей – например, в горы, лес, в реки.

"Почему так? Во-первых, у нас хорошая ПВО. Во вторых, у них неточные ракеты и кривые руки", – отмечается в сообщении.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что защитники Украины отразили 5 вражеских атак на востоке нашей страны. Российские оккупанты потеряли еще около 130 человек личного состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!