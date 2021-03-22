В Крыму заявили, что по ситуации с водой "хвастаться нечем"
В предприятии "Вода Крыма" сообщили, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается.
Об этом заявил глава предприятия Владимир Баженов, сообщает "Крым Реалии". "По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они совсем немного превышают суточный отбор. В течение ушедшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки", – сказал Баженов.
Отметим, что в Министерстве ЖКХ обновили данные по наполняемости основных водохранилищ оккупированного Россией полуострова. Согласно этому два водохранилища остаются на так называемом мертвом объеме и не наполняются.
По состоянию на 19 марта, на такой отметке находятся Симферопольское и Загорское водохранилища. Это означает, что брать оттуда воду для снабжения населения уже невозможно. Кроме того, к данной отметке приближаются Балановское и Тайганское водохранилища.
Напомним, по прогнозам синоптиков, дождевой приток воды в водохранилища оккупированного Россией Крыма весной составит 25-65%. Это не улучшит ситуацию с недостатком воды на полуострове.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам подготовить графики водоснабжения курортных городов полуострова и призвал подчиненных "готовиться к худшей ситуации". Ранее он призвал прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.
Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов вновь заявил о необходимости строительства в Ялте опреснительной установки, чтобы "обеспечить стабильное водоснабжение региона".