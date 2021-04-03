В Крыму критически не хватает воды, до аннексии ее было в 4 раза больше: данные Гидрометцентра

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на осадки, запасы воды находятся на критическом уровне. Суммарный объем в водохранилищах составил 61,3 млн кубометров, в то время как еще в 2014-м был на уровне 253,1 млн.

Это следует из опубликованных данных "Гидрометцентра Крыма" (находится под управлением незаконной российской власти). "К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,39 млн куб.м, что на 13.082 млн куб. м больше, чем месяц назад, но \ на 44.870 млн куб. м меньше, чем в 2020 году", – говорится в сообщении.

Еще 26 апреля 2014 года материковая Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, тем самым прекратив поступление воды на полуостров. Запасы сократились в 4-5 раз. Не помогают даже осадки.

"Таяние снега, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинстве рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек на 50 см", – говорится в данных статистики.

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