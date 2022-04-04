В Китае готовятся к тайным закупкам российского газа – Bloomberg

Крупнейшие китайские импортеры сжиженного газа (СПГ) рассматривают возможность дополнительных поставок из России. Они хотят получить скидку на фоне того, что другие страны стараются избегать закупок энергоресурсов у страны-агрессора. При этом переговоры ведутся тайно – Китай хочет скрыть их от западных правительств.

Такие данные получило агентство Bloomberg. По его данным, в число компаний, которые планируют закупки российского газа входят Sinopec и PetroChina. Обе эти компании не предоставили официальные комментарии.

По словам источников, некоторые импортеры предлагают покупать СПГ от имени российских фирм. Таким образом, закупки хотят скрыть от зарубежных партнеров, которые могут ввести санкции против Китая за пособничество России.

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"Большинство импортеров СПГ по всему миру не будут покупать российские грузы из страха будущих санкций или ущерба для репутации... Китайские фирмы становятся одними из немногих компаний, готовых взять на себя этот риск", – отмечает агентство.

По словам трейдеров, за последние несколько недель китайские импортеры уже закупили несколько партий СПГ. Такой подход уже используют китайские нефтеперерабатывающие заводы, которые тайно покупают российскую нефть.

Российский СПГ продается в Китай со скидкой более чем на 10% по сравнению с обычными поставками, говорят источники. При этом Китай не так уж и остро нуждается в СПГ, т.к. в стране потеплело, уменьшению спроса поспособствовал и карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Бучанской резни Евросоюз оказался перед выбором: продолжить покупать газ и финансировать военные преступления РФ или сделать шаг к дефициту энергоресурсов и собственными евро заплатить за прекращение войны.

К газовому и нефтяному эмбарго призвали президент Украины Владимир Зеленский, изгнанная из РФ российская оппозиция и даже некоторые европейские политики. Однако в ЕС продолжают повторять: отказаться от российского газа не могут.

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