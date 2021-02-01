В Германии потребовали остановить "Северный поток-2": в Берлине устроили протесты

В Германии 31 января 2021-го провели акции протеста против ареста российского оппозиционера Алексей Навального в РФ. Кроме того, активисты потребовали остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание DW. Директор неправительственной организации Немецко-русский обмен (Deutsch-Russischer Austausch, DRA) Штефан Мелле уверен: реакция Германии на ситуацию в России должна быть жесткой, власти как минимум должны остановить проект "Северный поток-2".

"Наши политические деятели должны к этому серьезно относится и принимать соответствующие решения", – заявил Мелле. Его позицию поддержали десятки протестующих.

Участники демонстрации выходили на площади с плакатом: Stop Putin. Stop Nord Stream 2 (Остановить Путина. Остановить Северный поток-2).

Работы по укладке труб "Северного потока-2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020-го. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа.

Строительство "Северного потока-2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

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