Сразу несколько стран Евросоюза предложили ограничить Россию от доступа к деньгам МВФ (Международный валютный фонд) в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о спецправах заимствования (SDR), которые страны могут обменять в валюту и использовать для закрытия долга.

"Согласно документам... некоторые государства ЕС призвали заморозить доступ России к специальным правам заимствования МВФ, которые действуют как резервная валюта", – сообщает FT. Отметим, РФ является членом фонда с 1992 года.

На данный момент у нее нет непогашенных долгов перед фондом. В последний раз Россия брала кредит у МВФ еще в 1999-м, свидетельствуют данные на сайте фонда. Он был погашен в 2005 году.

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В то же время, $18 млрд от МВФ в виде специальных прав заимствования, которые не надо возвращать, Россия приняла в августе 2021-го. Отметим, еще в марте 2013 года Россия заключила двустороннее кредитное соглашение с МВФ на сумму $10 млрд сроком действия два года. После это его несколько раз продлевали. Программы заключались "для подстраховки".

Так что даже если РФ не будет брать кредиты, услугами фонда она все равно пользуется. Поэтому какие-то средства потерять может.

Впрочем, куда целесообразней было бы отключить страну от банковской системы SWIFT. Это принесло бы больше убытков для государства, в случае нападения на Украину.

Что такое SWIFT?

Это межбанковская система, которую сейчас используют больше 11 тыс. банков для отправки защищенных сообщений и платежей. Если Россию отключат от SWIFT, это приведет к прекращению всех международных операций, вызовет волатильность валюты и массовый отток капитала.

А это уже станет внезапным шоком для российских компаний и их иностранных клиентов, особенно для покупателей нефти и газа, экспортируемых в долларах, говорится в материале CNN. Если отключение произойдет, это также приведет к сокращению экономики РФ на 5%. Об этом ранее заявлял экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Но в России могут отреагировать, а точнее, уже даже планируют. В первую очередь ответные меры будут касаться экспорта энергоносителей.

"Если Россию отключат от SWIFT, то мы не получим валюту (иностранную. – Ред.), а покупатели, в первую очередь европейские страны, не получат наш товар – нефть, газ, металлы и другие важные компоненты", – сказал Николай Журавлев, вице-спикер Совета Федерации.

Подробнее о санкциях, которые может ввести Запад в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину – в материале.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Австрии неожиданно поддержали включение трубопровода "Северный поток-2" в санкционный список Запада на случай, если Россия устроит полномасштабное вторжение в Украину. Австрийский вице-канцлер и лидер "Зеленых" Вернер Коглер заявил, что спорная "труба" еще не запущена в эксплуатацию, а минимальная заполненность ПГХ Европы вызвана "другими причинами".