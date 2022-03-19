Уплата коммунальных платежей крайне важна для обеспечения стабильного электроснабжения, – глава комитета союза юристов

Своевременная оплата коммунальных услуг гражданами, имеющими такую возможность, поможет поддерживать работу украинской энергосистемы в условиях войны против России.

Об этом написал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец в своем Telegram-канале.

"Прошу поддержать тех воинов, которые рискуют жизнью не меньше, чем военнослужащие! Я о работниках коммунальных служб и энергетических предприятиях! Поддержите их, оплатив счета", - написал он.

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Трофимец добавил, что в условиях войны энергетики облэнерго героически возобновляют электроснабжение, несмотря на обстрелы, а работники коммунальных служб вывозят мусор, несмотря на то, что с неба падают обломки сбитых ракет.