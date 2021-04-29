Украинцы обязаны заполнить декларации для налоговой: тем, кто не успеет до 1 мая, грозят штрафы
Украинцы до 1 мая должны заполнить декларации о доходах и заплатить с них налоги. Тем, кто вовремя не подаст документ, грозит штраф в размере 170 грн.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как пояснили в Государственной налоговой службе, в прошлом году подачу деклараций перенесли из-за карантина на 1 июля. В 2021-м действуют прописанные в законе правила: декларацию нужно заполнить до 1 мая, а заплатить налоги до 1 августа.
За что нужно платить:
доходы, с которых при начислении или выплате НДФЛ не удерживался;
доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в том числе от сдачи в аренду собственного движимого или недвижимого имущества, продажи собственного имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т.д.);
наследство и подарки от лиц, которые не являются членами семьи первой и второй степени родства;
дополнительное благо, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению;
доходы от продажи инвестиционных активов;
иностранные доходы.
За большинство доходов придется заплатить налог в размере 18%. При этом, к примеру, за недвижимость предусмотрена более низкая ставка в 5%. К примеру, если вы сдаете квартиру в аренду и ежемесячно получаете 10 тыс. грн, вам нужно:
налоговую декларацию нужно подать до 1 мая 2021-го;
за каждый месяц нужно платить 1 800 грн НДФЛ (18%) и 150 грн военного сбора (1,5%);
платить нужно за квартал (три месяца). До 9 мая – 5 850 грн за первый квартал; до 9 августа за второй квартал, до 9 ноября – третий, и до 9 февраля – четвертый.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как увеличится налог на недвижимость в 2021 году.
Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).
Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).