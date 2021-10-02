Украинцев ждет новый курс доллара в октябре: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара до 8 октября может увеличиться с 26,6 до 26,7 грн/$. На стоимость валюты повлияют каникулы в Китае, неопределенность с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин. Стоимость валюты будет формировать целый ряд факторов. Среди них:

Минфин выплатил $1 млрд долгов по бумагам, выпущенных в евро;

иностранцы начали активнее покупать украинские ОВГЗ (нарастили пакет, а для этого продали в Украине доллары);

постепенно восстанавливаются цены на пшеницу.

"Китай уходит на каникулы, поэтому часть экспортеров с азиатских рынков будет неактивной. Нерезиденты и их настроения по ОВГЗ - это зона неопределенности, за ними будут следить. С другой стороны, третий квартал уже закрыт и поэтому покупатели банки и спекулянты могут играть на понижение курса гривны", – спрогнозировал Шевчишин.

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В Украине к курсу валюты привязана четвертая часть потребительской корзины. Следовательно, после девальвации растет уровень общей инфляции. Напрямую от стоимости валюты зависит: цены на недвижимость, бензин, импортный газ, автомобили.

Еще один важный момент: часть валютных поступлений в бюджет Украины (в первую очередь от акцизных платежей) также зависит от стоимости доллара. Поэтому слишком дешевая американская валюта с одной стороны приводит к сокращению расходов на погашение валютных кредитов, а с другой стороны уменьшает валютные поступления.

К примеру, когда в 2019-м доллар опустился ниже отметки в 25 грн/$, потери для бюджета были в два раза больше, чем экономия на кредитах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.