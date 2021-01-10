Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики спрогнозировали резкий разворот

В Украине курс доллара после продолжительного роста перейдет к плавному снижению. Уже в ближайшие семь дней валюта имеет все шансы для того, чтобы подешеветь до 28,2 грн/$. Спрос на рынке уменьшился, импортеры перестали делать активные закупки: все это повлияет на гривню.

О том, как и почему изменится курс валют в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс доллара в Украине

В ближайшую неделю курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,4 грн/$, рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов. "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65", – прогнозирует эксперт.

Более плавного снижения курса доллара ожидает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его словам, ситуация на валютном рынке стабилизируется, а доллар и после праздников будет находиться около существующих отметок. "На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – говорит аналитик.

Что повлияло на укрепление гривни:

В 2020 году был побит рекорд по объемам международных резервов за последние восемь лет. Согласно отчету Нацбанка, этот показатель достиг 29,13 млрд долларов, а относительный рост против 2019 года составил 15%.

Чистые международные резервы (разница между валовыми международными резервами и обязательствами правительства) достигли 18,11 млрд долларов , а относительный рост к 2019 году стал равен 14,76%.

Основными факторами роста стали активные операции Кабмина на долговом рынке, которые принесли почти 3 млрд долларов. В декабре регулятор выкупил с рынка 289,20 млн долларов, и также в декабре рост валютной корзины составил 217,50 млн долларов.

Из-за локдауна импортеры снизили свою активность и стали покупать меньше валюты, так как снизились объемы закупок.

Как изменится курс доллара НБУ

Снижение стоимости валюты прогнозирует и Национальный банк. Их прогнозный курс доллара на 11 января составил 28,28 грн/$ (по сравнению с 28,4 грн/$ по состоянию на 8 января).

Как говорит Гойлов, целую неделю американская валюта не пользовалась большим спросом. Покупали евро. В результате торги закончились на межбанке с курсом 28,26 грн/$. "Вероятнее всего и после праздников доллар будет колебаться вблизи нынешних значений", – отмечает Иосуб.

Отметим, январь традиционно считается "мертвым месяцем". Период праздников, каникул приводит к замедлению работы бизнеса. Это также отображается и на спрос на валюту. А чем меньше покупателей, тем ниже курс валюты.

Что будет с долларом в 2021 году

Курс гривни будет оставаться под давлением, так что не исключены новые рекорды ее девальвации, говорит Гойлов. При этом в бюджет заложен средний курс доллара к гривне на уровне 29,20.

"По валютной паре доллар/гривня ожидаю торговлю в ценовом диапазоне 28,10-29,10. По курсу евро к гривне ценовой канал, вероятно, будет в пределах 33,10-34,90", – спрогнозировал эксперт.

Его коллега Сергей Родлер добавляет: будут играть свою роль и другие факторы, такие как экспортная активность отечественных сельскохозяйственных и металлургических компаний, а также обстановка на международных рынках.

"Ситуация с коронавирусом остается крайне нестабильной: недавно был обнаружен новый штамм вируса в Великобритании, а значит велика вероятность появления новых мутаций в обозримом будущем. Предсказать эффективность созданных вакцин невозможно, так что нервозность на рынках будет сохраняться долгие месяцы", – добавляет аналитик.

Последние два месяца наблюдаются валютные качели: курс гривни активно раскачивается под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Вряд ли сбережения в крепкой валюте (долларе) утратят свою привлекательность в обозримом будущем, из-за сохраняющихся проблем в экономике.

В январе, вероятно, ожидать подорожания доллара не стоит. В это время рынок замирает в ожидании окончания праздников и возвращения спроса. При этом так или иначе аналитики уверены: в 2021-м курс доллара будет плавно расти и пробьет новую для себя отметку в 29 грн/$.